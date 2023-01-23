Психолог Абравитова: ЛГБТ-бесовщина Запада — не главная угроза для современной России

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в интервью для YouTube-канала «ЭМПАТИЯ МАНУЧИ» сделал неутешительный прогноз относительно судьбы Запада уже в ближайшем будущем. По его словам, активное навязывание за рубежом ЛГБТ-ценностей приведет к вымиранию народов уже через два поколения.
Действительно ли Запад находится на грани демографической катастрофы? Каким образом ЛГБТ-ценности получают в США и Европе все большую популярность среди населения? Как России удается противостоять подобным современным тенденциям? Есть ли какие-то угрозы для морально-нравственного и психологического здоровья населения в нашей стране? Своим мнением по этим и другим вопросам в интервью ФАН поделилась звездный психолог Марианна Абравитова.
— Что лично вы думаете относительно предостережения Анатолия Вассермана о вымирании в течение двух поколений обществ, активно принимающих ЛГБТ-ценности?
— Я с ним абсолютно согласна. Я считаю, что, если подобные ценности живут рядом с нами, то потребуется даже меньше чем два поколения. Откуда берутся эти поколения? Это геометрическая прогрессия: у каждого человека по два-три ребенка, даже если и один, он все равно сам потом может дать жизнь двум-трем. В современных же условиях эта ветвь обрубается. Соответственно, каждый человек, либо делает огромный вклад в демографию, либо его не делает. Тут интересно провести сравнение. Мусульманские народы заводят детей в большом количестве. Соответственно, они заполнят те пустоты, которые будут образовываться, например, в той же самой Европе. Лично я считаю, что через 100 лет Европа превратится в какой-то мусульманский европейский халифат.
Вся эта бесовщина с ЛГБТ-пропагандой, отказ заводить детей и много чего еще, что пресекает демографический рост — это даже не выстрел в ногу, а, я считаю, в голову. На мой взгляд, народ там уже живет с простреленной головой. Это какой-то глобальный эксперимент, который поставили над человечеством. Слава богу, наши духовные скрепы как-то нас удержали, наверное, именно потому, что мы одной ногой на Западе, а другой — в Азии. У нас есть своя идентичность и ее не так просто размыть, как это сделали с европейцами, да и с американцами. Европа катится в никуда, кстати, вместе с Украиной, так как там эти ценности 30 лет вбивались в голову. Взять обычного молодого украинца — это человек с абсолютно европейскими ценностями. Я считаю, мы — Россия — отдельная цивилизация, и поэтому мы им всем чужды. Можно сказать, мы для них не люди, а инопланетяне, поэтому нас не жалко, мы в их глазах «орки» и тому подобное. Я считаю, все, что происходит сейчас в Европе, в плане менталитета — самоубийство.
— Активное принятие на Западе ЛГБТ-ценностей, безусловно, состоявшийся факт. Однако, честно говоря, в голове не укладывается, как же можно перепрограммировать, к примеру, молодого человека, чтобы вопреки природе его перестали интересовать девушки?
— Перепрограммировать так можно очень даже легко. Это заложено в человеческой природе. Давайте вспомним Древнюю Грецию. Там у каждого уважающего себя мужчины должен был быть в любовниках юноша. У каждого молодого человека с какими-то надеждами на перспективное будущее должен был быть рядом солидный мужчина. Все пьесы, стихи, поэзия, романтика в Древней Греции были посвящены юношам. Над женской любовью греки смеялись. Там считалось, что женщина — некое существо, через которое люди выходят в этот мир. Более того, считалось, что само физиологическое устройство женщины — очень смешное, и в их сторону даже смотреть нельзя, это не комильфо. Это ведь тоже перепрограммирование природы. С чего все начинается? С харизматиков, можно даже сказать с психопатов, таких как Адольф Гитлер, которые активно транслируют свои идеи, насаждают их. Люди прислушиваются к таким авторитетным людям и начинают под них подстраиваться. Сначала некие авторитетные люди, которые именно так устроены, начинают транслировать свои идеи в социум. За счет инертности большей части общества это подхватывается.
Так это и приходит в нашу жизнь. Сейчас, если тебе из всех утюгов и чайников, что ЛГБТ-ценности это прекрасно, с детских лет ложатся на операции или принимают определенные гормоны, родившийся в таком информационном поле пропитывается этим. Детская психика особо неустойчива. Кроме того, очень многие люди видят в насаждении таких ценностей свою выгоду. В одной европейской тюрьме, например, есть смягчение режима для женщин. Очень многие заключенные изъявляют желание сменить пол, чтобы их перевели к женщинам. Доходит до нонсенса: мужчина, изнасиловавший 20-25 женщин, вдруг становится «леди» и его переводят в женскую тюрьму, хотя он по сути остался мужчиной. Все это перепрограммирование происходит по-разному: кто-то подстроился, кто-то реальном в это поверил. Кроме того, в обществе всегда есть определенный процент людей гомосексуальных от природы, со своим набором гормонов. Вспомните то же фашизм в Германии: откуда взялся Гитлер — его выбрали, вся страна вскидывала руки в нацистском приветствии. Это что, не перепрограммирование? Люди — масса, которой можно управлять.
— На ваш взгляд, как в России обстоят дела в плане сохранения традиционных ценностей. Есть что-то, что может угрожать здоровью нашего общества?
— Назвать наше общество суперздоровым нельзя. Хочу сказать, если бы на нашей территории точно так же в течение 30 лет шла обработка, как это происходит в Европе, думаю все это в какой-то степени прижилось и здесь. Может быть не так сильно, как на Западе, в меньшем проценте, но все-таки мы по своей сути био-роботы и нас можно перепрограммировать. Все зависит от того, как долго идет обработка. Может быть на наше население ушло бы не 30, а 50 лет. В чем заключается основа здорового общества? Все начинается с правительства. Если там все в порядке, то здоровые лучи будут проникать оттуда до основания общества. Будут вестись диалоги по части воспитания молодежи. Я считаю, что в нашей стране крен пошел не в сторону ЛГБТ-ценностей или других биологических отклонений. Уклон есть в сторону манипуляций. В нашей стране сейчас очень вырос уровень мошенничества. По-моему, скорее это наш нынешний бич. Про телефонное мошенничество я вообще молчу, наверняка, каждому из нас ежедневно поступает по два-три звонка, когда нас хотят обмануть. На самом деле, наша жизнь сейчас настолько всем этим пронизана, что люди не знают, кому и во что верить. Ты читаешь СМИ или смотришь передачу и понимаешь, что все это либо подстроено, либо это PR-компания. Люди сбиты с толку.
Раньше газеты и телевидение были авторитетными источниками информации: что написано пером, то не вырубишь топором. Теперь же все размыто. Врать, манипулировать, обманывать становится нормой жизни. К сожалению, это проникает и в детские умы. Сегодня, человек, получивший некую профессию, позиционирует себя так, что он просто какой-то суперспециалист, а, на мой взгляд, средний уровень профессионализма сегодня очень сильно упал. Я считаю, нам нужно разбираться с манипуляцией, враньем, созданием иллюзий. Это наш бич сейчас. Чему верить и кому? Захочешь ты купить автомобиль, придешь в официальный салон и тебя начинают раскручивать на деньги. Приходишь полечить зубы в солидную клинику, а потом оказывается, что у них нет лицензии. Каждый день мы слышим о таких случаях.