Психолог Абравитова: ЛГБТ-бесовщина Запада — не главная угроза для современной России

— Назвать наше общество суперздоровым нельзя. Хочу сказать, если бы на нашей территории точно так же в течение 30 лет шла обработка, как это происходит в Европе, думаю все это в какой-то степени прижилось и здесь. Может быть не так сильно, как на Западе, в меньшем проценте, но все-таки мы по своей сути био-роботы и нас можно перепрограммировать. Все зависит от того, как долго идет обработка. Может быть на наше население ушло бы не 30, а 50 лет. В чем заключается основа здорового общества? Все начинается с правительства. Если там все в порядке, то здоровые лучи будут проникать оттуда до основания общества. Будут вестись диалоги по части воспитания молодежи. Я считаю, что в нашей стране крен пошел не в сторону ЛГБТ-ценностей или других биологических отклонений. Уклон есть в сторону манипуляций. В нашей стране сейчас очень вырос уровень мошенничества. По-моему, скорее это наш нынешний бич. Про телефонное мошенничество я вообще молчу, наверняка, каждому из нас ежедневно поступает по два-три звонка, когда нас хотят обмануть. На самом деле, наша жизнь сейчас настолько всем этим пронизана, что люди не знают, кому и во что верить. Ты читаешь СМИ или смотришь передачу и понимаешь, что все это либо подстроено, либо это PR-компания. Люди сбиты с толку.