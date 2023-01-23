Пьяные подростки до смерти избили кота в Тамбове

В Тамбове неадекватные подростки до смерти избили кота. Предварительно, молодые люди находились в нетрезвом состоянии, рассказывают очевидцы в социальных сетях.
По словам свидетелей, сначала живодеры били кота бутылками и палками, а затем набросились на него с кулаками. Как заявил один из злоумышленников, экзекуция проводится «не просто так», а за то, что питомец якобы справил нужду не в лотке.
Интернет-пользователи обратились к представителям областного СК с просьбой провести проверку на наличие признаков преступления статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.