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Боец ВС РФ с позывным Хохол рассказал о захваченных на Авдеевском направлении трофеях

Армия
Боец ВС РФ с позывным Хохол рассказал о захваченных на Авдеевском направлении трофеях

Бойцы 1-й Славянской бригады ВС РФ пополнили коллекцию трофеев из западных вооружений ВСУ на Авдеевском направлении.

В беседе с РИА Новости один из российских офицеров с позывным Хохол похвастался новым боекомплектом для американского автоматического гранатомета Mk47 Striker. Он и его сослуживцы заполучили 40-миллиметровые осколочно-фугасные гранаты для американского гранатомета Striker, брошенные при отступлении ВСУ.

«Очень много западного вооружения появилось», — рассказал Хохол.

По словам офицера, раньше таким боеприпасом на оставленных ВСУ позициях находили меньше, но сейчас их партии во все большем количестве переходят в руки российских военных.
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