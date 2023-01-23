Боец ВС РФ с позывным Хохол рассказал о захваченных на Авдеевском направлении трофеях

Бойцы 1-й Славянской бригады ВС РФ пополнили коллекцию трофеев из западных вооружений ВСУ на Авдеевском направлении.
В беседе с РИА Новости один из российских офицеров с позывным Хохол похвастался новым боекомплектом для американского автоматического гранатомета Mk47 Striker. Он и его сослуживцы заполучили 40-миллиметровые осколочно-фугасные гранаты для американского гранатомета Striker, брошенные при отступлении ВСУ.
«Очень много западного вооружения появилось», — рассказал Хохол.
По словам офицера, раньше таким боеприпасом на оставленных ВСУ позициях находили меньше, но сейчас их партии во все большем количестве переходят в руки российских военных.