Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Валерий Карпин рассказал об отношении к русским в Эстонии

Спорт
Валерий Карпин рассказал об отношении к русским в Эстонии

Главный тренер российской футбольной сборной Валерий Карпин высказался о скандале вокруг его фото с эстонскими игроками.

Валерий Карпин считает «чисто политической темой» скандал вокруг его ужина с игроками сборной Эстонии. Об этом тренер «Ростова» и сборной России рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Ни одного косого взгляда и еще чего‑то я на себе не почувствовал. Уже не говорю про то, что там достаточно много людей подходили и желали удачи. Великолепно себя там чувствовал и чувствую», — подчеркнул Карпин.

Ранее экс-игрок эстонской сборной Андрей Степанов опубликовал в социальных сетях фото из ресторана с Карпиным и бывшими футболистами национальной команды, пишет RT. Министр культуры Эстонии Пирет Хартман осудила его за размещение снимка. Примечательно, что Карпин родился в Нарве.
валерий карпин карпин сборная россии эстония футбол
Военкоры ФАН
Лучшие в аду