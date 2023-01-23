Валерий Карпин рассказал об отношении к русским в Эстонии

Главный тренер российской футбольной сборной Валерий Карпин высказался о скандале вокруг его фото с эстонскими игроками.
Валерий Карпин считает «чисто политической темой» скандал вокруг его ужина с игроками сборной Эстонии. Об этом тренер «Ростова» и сборной России рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ».
«Ни одного косого взгляда и еще чего‑то я на себе не почувствовал. Уже не говорю про то, что там достаточно много людей подходили и желали удачи. Великолепно себя там чувствовал и чувствую», — подчеркнул Карпин.
Ранее экс-игрок эстонской сборной Андрей Степанов опубликовал в социальных сетях фото из ресторана с Карпиным и бывшими футболистами национальной команды, пишет RT. Министр культуры Эстонии Пирет Хартман осудила его за размещение снимка. Примечательно, что Карпин родился в Нарве.