Валерий Карпин рассказал об отношении к русским в Эстонии

Ранее экс-игрок эстонской сборной Андрей Степанов опубликовал в социальных сетях фото из ресторана с Карпиным и бывшими футболистами национальной команды, пишет RT. Министр культуры Эстонии Пирет Хартман осудила его за размещение снимка. Примечательно, что Карпин родился в Нарве.