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Социолог Падалко назвала главный минус сертификата на дополнительное образование для детей

Общество
Социолог Падалко назвала главный минус сертификата на дополнительное образование для детей

Сложность использования сертификата на персонифицированное дополнительное образование (ПДФО) в эфире Медиагруппы «Патриот» объяснила кандидат социологических наук Оксана Падалко.

В ряде регионов России с 2017 года запущен проект «Равные возможности — детям». Одно из его направлений — выдача сертификатов на персонифицированное дополнительное образование (ПДФО). По нему ребенок может посещать занятия в платных кружках и секциях за счет государства.

В зависимости от региона сумма сертификата разная. Как правило, выделенных средств хватает на посещение только одного кружка, рассказала кандидат социологических наук, руководитель Ассоциации семей России Оксана Падалко. В некоторых случаях родителям приходится доплачивать.

«Если ребенок выбирает спортивный кружок, он не может, например, заниматься в кружке изобразительного искусства. Если выбирает кружок шахмат, то уже не может заниматься вокалом», — разъяснила Оксана Падалко.
Социолог Падалко назвала главный минус сертификата на дополнительное образование для детей

Поменять направление довольно сложно. Введение таких сертификатов ограничивает ребенка в выборе дополнительного образования, убеждена руководитель Ассоциации семей России. При этом важно понимать, что досуг в этом случае связан с профориентацией. У ребенка должна быть возможность попробовать разные виды деятельности.

«Это совершенно естественный процесс. Ограничивать ребенка введением сертификатов для удобства учета посещаемости конкретного кружка это в общем просто формальный момент», — добавила Оксана Падалко.

Такие рамки нельзя объяснить сертификатом. Это уже ограничения для конкретного ребенка и конкретной семьи, резюмировала кандидат социологических наук.
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