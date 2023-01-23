Социолог Падалко назвала главный минус сертификата на дополнительное образование для детей

Сложность использования сертификата на персонифицированное дополнительное образование (ПДФО) в эфире Медиагруппы «Патриот» объяснила кандидат социологических наук Оксана Падалко.
В ряде регионов России с 2017 года запущен проект «Равные возможности — детям». Одно из его направлений — выдача сертификатов на персонифицированное дополнительное образование (ПДФО). По нему ребенок может посещать занятия в платных кружках и секциях за счет государства.
В зависимости от региона сумма сертификата разная. Как правило, выделенных средств хватает на посещение только одного кружка, рассказала кандидат социологических наук, руководитель Ассоциации семей России Оксана Падалко. В некоторых случаях родителям приходится доплачивать.
«Если ребенок выбирает спортивный кружок, он не может, например, заниматься в кружке изобразительного искусства. Если выбирает кружок шахмат, то уже не может заниматься вокалом», — разъяснила Оксана Падалко.
Поменять направление довольно сложно. Введение таких сертификатов ограничивает ребенка в выборе дополнительного образования, убеждена руководитель Ассоциации семей России. При этом важно понимать, что досуг в этом случае связан с профориентацией. У ребенка должна быть возможность попробовать разные виды деятельности.
«Это совершенно естественный процесс. Ограничивать ребенка введением сертификатов для удобства учета посещаемости конкретного кружка это в общем просто формальный момент», — добавила Оксана Падалко.
Такие рамки нельзя объяснить сертификатом. Это уже ограничения для конкретного ребенка и конкретной семьи, резюмировала кандидат социологических наук.