Ядерное обнуление по-американски: Перенджиев о необходимости прекращения агрессии Запада к РФ

В 2009 году пришедший к власти в США Барак Обама выдвинул инициативу по «ядерному обнулению». Его идея заключалась в сокращении запасов ядерного оружия в мире и к совместной работе мирового сообщества по предотвращению ядерного терроризма. Стоит признать, что в чем-то предложение Обамы было похоже на серьезную миротворческую миссию. Но на практике получилось совсем по-другому.
В своей авторской колонке для ФАН доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев объяснил, как произошло обнуление системы Международной безопасности и почему Западу необходимо прекратить агрессию в отношении России.
Начали за здравие. Колонка Александра Перенджиева
Еще во времена Барака Обамы американцы говорили о необходимости обнулить количество ядерного оружия в мире, а в результате была обнулена система Международной ядерной безопасности. Кстати, именно в период президентства Обамы американцы начали выстраивать, так называемый третий позиционный район (ТПР) глобальной системы ПРО (противоракетная оборона), как в Восточной Европе, так и на море с помощью системы «Иджис» (американская корабельная многофункциональная боевая информационно-управляющая система).
Также мы помним, что 13 декабря 2001 года США вышли из Договора по ПРО 1972 года. Расчет американцев был весьма прост — выставить систему ПРО и нанести по России безвозмездный ядерный удар. Они посчитали, что смогут прикрыться ядерным зонтиком в виде системы ПРО. Вообще американцы любят обвинять во всем Россию. Но их действия, наоборот, показывают, что Россия действует в ответ на те угрозы, которые возникают со стороны Америки. Просто этот ответ получается более эффективным, чем предполагают сами американцы. Так и получилось. Создав гиперзвуковые ракеты, Россия просто обнулила всю американскую систему ПРО, военно-морскую компоненту, все позиционные районы. Гиперзвуковые ракеты легко преодолевают эти системы, и все затраты американцев в этой области оказались бесполезны.
В дальнейшем Соединенные штаты Америки продолжили разрушать Международную систему ядерной безопасности, прежде всего ее правовые основы. Мы помним, как они вышли из Договора по открытому небу (ДОН — многосторонний международный договор, разрешающий свободные полеты невооруженных разведывательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран-подписантов.), из других договоров по части обмена, консультаций, системы транспарентности. Но не стоит забывать, что другие страны-участники, в том числе из блока НАТО, могли участвовать в системе контроля, проверки территорий. Это некая хитрость со стороны Штатов. Они вышли из ДОН, но там остались их союзники, которые могут продолжать следить за Россией. Поэтому этот Договор с российской стороны также был расторгнут.
На сегодняшний день между Россией и США остался один договор — СНВ-III (двусторонний договор о дальнейшем взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений). Как только Джо Байден вступил в президентство, договор был продлен. Конечно, сегодня он нуждается в обновлении.
На фоне проведения специальной военной операции РФ на Украине мы наблюдаем за «специфическими» действиями США. Сразу вспоминается попытка создания на Украине грязной атомной бомбы. Кстати, до сегодняшнего момента эта угроза никуда не ушла, были созданы лишь некие механизмы контроля, в том числе миссия МАГАТЭ. Здесь бы начинать консультации и договариваться о новом договоре по стратегическим наступательным вооружениям, но для этого нет условий. И все из-за позиции Америки и ее партнеров по поставкам оружия на территорию Украины. Выходит, США, НАТО, в целом коллективный Запад фактически направляют агрессивные действия в отношении России, теперь уже не только руками украинцев. В зоне боевых действий увеличивается количество поляков, присутствуют военнослужащие стран НАТО, прикрывающиеся статусом наемников.
В условиях, когда по сути США воюют против РФ на территории Украины, когда речь идет о поставках дальнобойных ракет, тяжелого вооружения, танков, понятное дело, с контактами между Россией и США, мягко говоря, все плохо, чтобы начать хоть какие-то маломальские консультации по разработке нового Договора. В настоящее время СНВ-III подписан, но основа его расшатывается.
Здесь хочу напомнить о недавнем заявлении председатель Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, в котором говорилось о необходимости поставок любого оружия Украине. На что официальный представитель МИД России Мария Захарова даже уточнила, не имеется ли ввиду ядерное оружие.
Агрессия США продолжает расти. Можно предположить, что США и страны НАТО готовы вступить в открытое противостояние с Россией.
Давайте обратимся к положениям, составляющим основы политики ядерного сдерживания, а также к Военной доктрине РФ. Там четко указано, что ядерное сдерживание осуществляется в целях обеспечения мира, а Россия рассматривает ядерное оружие, как крайнюю меру. Однако нас все время пытаются на эту крайнюю меру вынудить. Также среди основ политики ядерного сдерживания Российской Федерации сказано, что государство допускает нанесение ядерного удара при угрозе собственному существованию. Однако ответы России на угрозу расцениваются, как непосредственная угроза со стороны РФ. По сути, Россию обвиняют в том, что страна эффективно защищается. Кстати, сама военная спецоперация также организована в защитных мерах от угроз, которые были направлены ранее против нашей страны. Но это подробно объяснял сам президент в феврале.
Хотел бы также отметить перспективы формирования ядерной международной безопасности на новой основе. Одной системы двустороннего договора между Россией и США, наверное, уже недостаточно. В мире есть официальная «ядерная пятерка» — США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, и четыре страны, которые обладают ядерным оружием, но в эту «пятерку» не входят — Пакистан, Индия, Северная Корея и Израиль. Пожалуй, здесь надо говорить о подписании договоров в серии построения Международной ядерной безопасности хотя бы между постоянными членами Совета Безопасности ООН. Как раз это и есть официальная «ядерная пятерка». Конечно, это сложно.
В дальнейшем, если эта система пяти государств сформируется, к договорной схеме надо привлечь и непризнанные государства, потому что обладание ядерным оружием должно сопровождаться ответственностью. Я понимаю, что это сложно, я не мечтатель. Но тем не менее цель такую в вопросах построения ядерной безопасности и укрепления системы ядерного нераспространения нужно ставить. А затем быть может двигаться дальше к выполнению Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. К сожалению, в рамках военных действий на корню вырубается сама система ядерной безопасности, что является большой угрозой для всего мира. Поэтому мы и наблюдаем сейчас это ядерное обнуление. Как говорится, начали за здравие сферы ядерной безопасности, закончили за упокой. Так по-американски и получается. Конечно, одним из условий начала любых переговоров должно стать прекращение западной агрессии, направленной против России.