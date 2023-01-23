Ядерное обнуление по-американски: Перенджиев о необходимости прекращения агрессии Запада к РФ

В дальнейшем, если эта система пяти государств сформируется, к договорной схеме надо привлечь и непризнанные государства, потому что обладание ядерным оружием должно сопровождаться ответственностью. Я понимаю, что это сложно, я не мечтатель. Но тем не менее цель такую в вопросах построения ядерной безопасности и укрепления системы ядерного нераспространения нужно ставить. А затем быть может двигаться дальше к выполнению Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. К сожалению, в рамках военных действий на корню вырубается сама система ядерной безопасности, что является большой угрозой для всего мира. Поэтому мы и наблюдаем сейчас это ядерное обнуление. Как говорится, начали за здравие сферы ядерной безопасности, закончили за упокой. Так по-американски и получается. Конечно, одним из условий начала любых переговоров должно стать прекращение западной агрессии, направленной против России.