Отец и сын подрались с инспекторами из-за штрафа за неправильную парковку в Башкирии

Двое мужчин подрались с сотрудниками ДПС при оформлении протокола за неправильную парковку в Башкирии. Инцидент произошел на пешеходном переходе в селе Чекмагуш, сообщил Telegram-канал «Частный детектив».
По данным ГИБДД, зачинщиком конфликта стал 31-летний водитель «Лады». Мужчина неправильно припарковался, и правоохранители приняли решение привлечь его к ответственности.
Нарушитель не согласился с выписываемым штрафом и стал ругаться с инспекторами. В итоге словесная перепалка переросла в драку, к которой подключился отец дебошира.