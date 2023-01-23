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Отец и сын подрались с инспекторами из-за штрафа за неправильную парковку в Башкирии

Происшествия
Отец и сын подрались с инспекторами из-за штрафа за неправильную парковку в Башкирии

Двое мужчин подрались с сотрудниками ДПС при оформлении протокола за неправильную парковку в Башкирии. Инцидент произошел на пешеходном переходе в селе Чекмагуш, сообщил Telegram-канал «Частный детектив».

По данным ГИБДД, зачинщиком конфликта стал 31-летний водитель «Лады». Мужчина неправильно припарковался, и правоохранители приняли решение привлечь его к ответственности.

Нарушитель не согласился с выписываемым штрафом и стал ругаться с инспекторами. В итоге словесная перепалка переросла в драку, к которой подключился отец дебошира.
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