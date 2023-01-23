Вышел проморолик нового сезона шоу «Маска» на НТВ

Телеканал НТВ опубликовал проморолик к новому сезону загадочного шоу «Маска». Саундтрек к видеозаписи записал бессменный ведущий проекта Вячеслав Макаров.
В проморолике телеведущий выступает в роли детектива, который вышел на новый уровень разгадывания масок. По словам Макарова, четвертый сезон проекта будет полон интриг, тайн и масштабных личностей, которые скрываются в образах удивительных героев, сообщает телеканал НТВ.
В новом сезоне своими талантами похвастаются 14 персонажей. Звезды шоу-бизнеса, актеры, спортсмены и блогеры выйдут на сцену в новых ярких образах. Отгадывать героев будут председатель жюри Филипп Киркоров, телеведущая Регина Тодоренко, певцы Валерия и Тимур Родригез. Пятого судью объявят во время онлайн-презентации нового сезона.