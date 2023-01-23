Вышел проморолик нового сезона шоу «Маска» на НТВ

В проморолике телеведущий выступает в роли детектива, который вышел на новый уровень разгадывания масок. По словам Макарова, четвертый сезон проекта будет полон интриг, тайн и масштабных личностей, которые скрываются в образах удивительных героев, сообщает телеканал НТВ.