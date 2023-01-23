Nouvelles Plus: представители Франции провели переговоры с центральноафриканскими боевиками в Чаде

Банги, 23 января. Журналисты информационного агентства Nouvelles Plus сообщили о том, что представители Парижа провели переговоры с центральноафриканскими боевиками в Чаде.
По информации издания, бывший лидер радикального бандформирования «Патриотическое движение за Центральноафриканскую Республику» (MPC) Махамат аль-Хатим встретился с французским полковником. Сотрудники СМИ предполагают, что темой обсуждения стала подготовка диверсий на территории ЦАР.
Журналисты Nouvelles Plus отметили, что Банги планомерно сворачивают сотрудничество с Парижем. Однако Елисейский дворец не желает мириться с потерей влияния в Центральной Африке, особенно на фоне дипломатического и экономического кризиса в мире, и всячески этому противостоит.
Ранее полиция ЦАР арестовала двух граждан Франции за нарушение визового режима. Мужчины не имели при себе никаких документов, кроме командировочных, согласно которым они прибыли в помощь многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА).
Центральноафриканские журналисты отметили, что эти мужчины раньше участвовали в операции «Сангарис» на территории ЦАР в 2013 году. По мнению сотрудников СМИ, представители Парижа приехали в страну для проведения операций по дестабилизации обстановки.