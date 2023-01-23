Nouvelles Plus: представители Франции провели переговоры с центральноафриканскими боевиками в Чаде

Журналисты Nouvelles Plus отметили, что Банги планомерно сворачивают сотрудничество с Парижем. Однако Елисейский дворец не желает мириться с потерей влияния в Центральной Африке, особенно на фоне дипломатического и экономического кризиса в мире, и всячески этому противостоит.