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Журналистка Соколовская раскрыла подоплеку заявления Арестовича про поражение ВСУ

Политика
Журналистка Соколовская раскрыла подоплеку заявления Арестовича про поражение ВСУ

Бывший советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович сделал неожиданное заявление о возможном поражении ВСУ. Смысл слов экс-чиновника разгадала журналистка Янина Соколовская.

По ее мнению, слова Арестовича являются частью подготовки к избирательной кампании. Так, сторонники Зеленского пытаются консолидировать пророссийское население Украины вокруг себя.

«Арестович с нуля берет 15%. Русскоязычный взвешенный электорат пойдет за ним. Плюс он отлично сработал как психотерапевтическая история: он успокоил людей, потом абсорбировал их ненависть. Это чисто политологическая, очень грамотно построенная история», — сказала Соколовская в программе «Место встречи».

Зеленский на прошлой неделе принял отставку Арестовича, который решил покинуть пост на фоне скандала с обрушением подъезда жилого дома в Днепре. Позже его имя внести в базу данных украинского портала «Миротворец». По информации Национальной службы новостей, его обвинили в подрыве обороноспособности страны путем деморализации ВСУ.
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