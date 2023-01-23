Журналистка Соколовская раскрыла подоплеку заявления Арестовича про поражение ВСУ

Бывший советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович сделал неожиданное заявление о возможном поражении ВСУ. Смысл слов экс-чиновника разгадала журналистка Янина Соколовская.
По ее мнению, слова Арестовича являются частью подготовки к избирательной кампании. Так, сторонники Зеленского пытаются консолидировать пророссийское население Украины вокруг себя.
«Арестович с нуля берет 15%. Русскоязычный взвешенный электорат пойдет за ним. Плюс он отлично сработал как психотерапевтическая история: он успокоил людей, потом абсорбировал их ненависть. Это чисто политологическая, очень грамотно построенная история», — сказала Соколовская в программе «Место встречи».
Зеленский на прошлой неделе принял отставку Арестовича, который решил покинуть пост на фоне скандала с обрушением подъезда жилого дома в Днепре. Позже его имя внести в базу данных украинского портала «Миротворец». По информации Национальной службы новостей, его обвинили в подрыве обороноспособности страны путем деморализации ВСУ.