Журналистка Соколовская раскрыла подоплеку заявления Арестовича про поражение ВСУ

Зеленский на прошлой неделе принял отставку Арестовича, который решил покинуть пост на фоне скандала с обрушением подъезда жилого дома в Днепре. Позже его имя внести в базу данных украинского портала «Миротворец». По информации Национальной службы новостей, его обвинили в подрыве обороноспособности страны путем деморализации ВСУ.