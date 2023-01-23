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Главу отдела МВД в Иваново заключили под стражу за присвоение премий подчиненных

Происшествия
Главу отдела МВД в Иваново заключили под стражу за присвоение премий подчиненных

Суд избрал меру пресечения начальнику отдела МВД по Фрунзенскому району города Иваново. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Фигуранта заключили под стражу. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Согласно данным ведомства, правоохранителю вменяют присвоение части премий подчиненных. Таким образом он получил 350 тысяч рублей. Деньгами сотрудник полиции распорядился по своему усмотрению.

Было возбуждено уголовное дело. В ходе обысков по месту работы и жительства обвиняемого специалисты изъяли необходимую документацию.
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