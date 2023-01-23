Главу отдела МВД в Иваново заключили под стражу за присвоение премий подчиненных

Суд избрал меру пресечения начальнику отдела МВД по Фрунзенскому району города Иваново. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. Фигуранта заключили под стражу. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.
Согласно данным ведомства, правоохранителю вменяют присвоение части премий подчиненных. Таким образом он получил 350 тысяч рублей. Деньгами сотрудник полиции распорядился по своему усмотрению.
Было возбуждено уголовное дело. В ходе обысков по месту работы и жительства обвиняемого специалисты изъяли необходимую документацию.