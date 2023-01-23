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Пассажира задержали за попытку нелегального провоза в Россию часов за 3 миллиона рублей

Происшествия
Пассажира задержали за попытку нелегального провоза в Россию часов за 3 миллиона рублей

Сотрудники таможни пресекли незаконный ввоз дорогостоящих часов через аэропорт Шереметьево, сообщило издание «Говорит Москва».

В столицу прилетел турист из Турции. Он шел по «зеленому» коридору, что не спасло его от досмотра багажа. Внутри лежала упаковка с часами марки Breguet. Ориентировочная цена люксового аксессуара может достигать 3 миллионов рублей.

Таможенники изъяли часы и отправили на экспертизу. На основании заключения специалистов в отношении туриста могут возбудить уголовное дело о контрабанде.
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