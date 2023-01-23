Президент Украины представляет собой марионетку Запада и рассчитывает, что его заберут в США, где поселят на виллу во Флориде. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделился политолог Владимир Брутер.
Передача танков Киеву не окажет существенного эффекта на ситуацию в зоне боевых действий. Об этом проинформировал глава «незалежной» Владимир Зеленский.
Политолог Владимир Брутер обнажил тайные мысли руководителя бывшей УССР. Он предположил, что президента ждут роскошные апартаменты.
«Зеленский — марионетка Запада, рассчитывающий на своих кураторов. Тут нет никаких сомнений. Он полагает, что его будут держать до последнего момента, а потом доставят на виллу со всеми удобствами во Флориду», — отметил эксперт.
Собеседник указал на положение главы постсоветской республики. Всегда есть опасения того, что кураторы разделаются с ним.
«Даже в случае удачного продвижения Запада на Украине Зеленского не будут держать вечно. Он будет выполнять то, что ему говорят, а потом его поменяют на кого-то более приемлемого. Он понимает, что является расходным материалом. Вопрос в том, как оставаться нужным, потому что Запад в своей истории часто сдавал лояльных себе руководителей марионеточных государств, когда считал их больше для себя не полезными», — констатировал Брутер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил содержательный диалог с Японией по мирному договору из-за позиции по конфликту в Донбассе. Чиновник уличил Токио в недружественном отношении к Москве.