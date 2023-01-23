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Жители Китая встретили Новый год среди мусора от петард и конфетти

Общество
Жители Китая встретили Новый год среди мусора от петард и конфетти

Запрет Пекина на традиционные фейерверки привел к тому, что жители Китая выехали за город и устроили свое пиротехническое представление без каких-либо ограничений и мер безопасности.

Действия граждан привели к взрыву в одном из общежитий, в результате которого пострадали десятки человек. Несколько городов сообщили о катастрофических масштабах последствий праздника. Улицы, где проходили гуляния, превратились к горы коробок от пиротехники и конфетти.

Несколько залпов фейерверков в Шанхае попали в один из торговых центров. Мощный пожар вспыхнул в здании, который быстро перекинулся на соседние дома. Однако спасателям пришлось добираться до места происшествия несколько часов из-за непрекращающихся взрывов.
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