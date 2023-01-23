Bloomberg: морской экспорт российской нефти упал на 22% за последнюю неделю

Агентство Bloomberg сообщило о снижении поставок российской нефти за последнюю неделю на 22%, до 2,98 млн баррелей в сутки.
По данным мониторинга судов, в основном это произошло счет тихоокеанских портов. Также значительно сократился арктический и черноморский экспорт, а поставки из портов Балтийского моря остались на прежнем уровне.
Таким образом, большая часть роста, зафиксированного на предыдущей неделе оказалась утеряна. Впрочем, в среднем за месяц продажи остались на уровне выше 3 млн баррелей в сутки, а это примерно те же объемы, которые наблюдались во второй половине прошлого года.
Bloomberg оговаривается, что делать серьезные выводы пока рано, так как объемы экспорта могут зависеть от погоды в конкретных портах.