Bloomberg: морской экспорт российской нефти упал на 22% за последнюю неделю

Таким образом, большая часть роста, зафиксированного на предыдущей неделе оказалась утеряна. Впрочем, в среднем за месяц продажи остались на уровне выше 3 млн баррелей в сутки, а это примерно те же объемы, которые наблюдались во второй половине прошлого года.