В Москве суд заочно арестовал гендиректора компании «Лукоморье» за неуплату налогов

Тверской суд Москвы вынес решение заочно арестовать директора компании по производству рыбных консервов «Лукоморье» Дмитрия Лукашевского по делу о неуплате налогов, передает РЕН ТВ.
Адвокат выступил против такого решения, отметив, что обвиняемый не уклонялся от явки к следователю. Установлено, что Лукашевский покинул страну еще осенью 2021 года. Защита добавила, что налоговая недоимка будет погашена в добровольном порядке. Сколько именно задолжал бизнесмен, не сообщается.
В пресс-службе Тверского суда заявили, что обвиняемый не платил налоги с 1 июля 2016 по 31 декабря 2017 года. Ранее Лукашевского объявили в международный розыск.