В Москве суд заочно арестовал гендиректора компании «Лукоморье» за неуплату налогов

Адвокат выступил против такого решения, отметив, что обвиняемый не уклонялся от явки к следователю. Установлено, что Лукашевский покинул страну еще осенью 2021 года. Защита добавила, что налоговая недоимка будет погашена в добровольном порядке. Сколько именно задолжал бизнесмен, не сообщается.