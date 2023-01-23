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В Москве суд заочно арестовал гендиректора компании «Лукоморье» за неуплату налогов

Происшествия
В Москве суд заочно арестовал гендиректора компании «Лукоморье» за неуплату налогов

Тверской суд Москвы вынес решение заочно арестовать директора компании по производству рыбных консервов «Лукоморье» Дмитрия Лукашевского по делу о неуплате налогов, передает РЕН ТВ.

Адвокат выступил против такого решения, отметив, что обвиняемый не уклонялся от явки к следователю. Установлено, что Лукашевский покинул страну еще осенью 2021 года. Защита добавила, что налоговая недоимка будет погашена в добровольном порядке. Сколько именно задолжал бизнесмен, не сообщается.

В пресс-службе Тверского суда заявили, что обвиняемый не платил налоги с 1 июля 2016 по 31 декабря 2017 года. Ранее Лукашевского объявили в международный розыск.
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