Следователи начали проверку после видео с избиением школьников ремнем на Кубани

Правоохранители инициировали проверку после публикации в Сети видео с применением насилия в отношении несовершеннолетних. На кадрах учитель математики избивает ремнем двоих шестиклассников. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По информации ведомства, к таким методам «воспитания» педагог прибег из-за плохого поведения школьников на перемене. При этом мальчики сами предложили преподавателю побить их ремнем вместо простого замечания.
Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.