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Следователи начали проверку после видео с избиением школьников ремнем на Кубани

Происшествия
Следователи начали проверку после видео с избиением школьников ремнем на Кубани

Правоохранители инициировали проверку после публикации в Сети видео с применением насилия в отношении несовершеннолетних. На кадрах учитель математики избивает ремнем двоих шестиклассников. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, к таким методам «воспитания» педагог прибег из-за плохого поведения школьников на перемене. При этом мальчики сами предложили преподавателю побить их ремнем вместо простого замечания.

Следователи разбираются в обстоятельствах случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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