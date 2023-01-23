Следователи начали проверку после видео с избиением школьников ремнем на Кубани

Правоохранители инициировали проверку после публикации в Сети видео с применением насилия в отношении несовершеннолетних. На кадрах учитель математики избивает ремнем двоих шестиклассников. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.