Александр Збруев рассказал, что у него подскочило давление из-за смерти Чуриковой

Народный артист РСФСР Александр Збруев рассказал, почему ему вызвали скорую. У актера подскочило давление из-за смерти актрисы Инны Чуриковой.
Збруев связал свое плохое самочувствие с условиями жизни, в которых сегодня оказался весь мир. Более того, актер сильно переживает из-за смерти его подруги и коллеги Инны Чуриковой.
«Извините, пожалуйста, еще и смерть великой актрисы Инны Чуриковой, с которой мы были партнерами и дружили», — заявил Збруев изданию NEWS.ru.
Ранее стало известно, что актеру понадобилась экстренная помощь медиков. Врачи сбили давление и теперь он чувствует себя хорошо, продолжает работу в театре.
Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Народную артистку СССР похоронили на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы режиссера Владимира Меньшова.