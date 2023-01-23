Сябитова предложила сделать Клаву Коку новой ведущей «Давай поженимся!»

Главная сваха страны Роза Сябитова предложила новую кандидатуру на место ведущей шоу «Давай поженимся!». Звезда экрана считает, что это место может занять певица Клава Кока.
По мнению телеведущей, закрывать «Давай поженимся!» нельзя. Однако шоу нужно переформатировать, считает Сябитова. Сваха предложила оставить концепт программы, поскольку он делает ее уникальной, но начать подавать материал по-новому.
Знаменитость полагает, что для этого в проект можно позвать талантливую молодую ведущую. Она бы представила новое поколение и отразила мнение молодежи, пояснила Сябитова.
«А вы кого бы хотели видеть в качестве ведущих нашей программы? Я бы предложила Клаву Коку», — написала телесваха в Telegram-канале.
Телеведущая назвала певицу своей фанаткой. По мнению Сябитовой, артистка стала ее поклонницей благодаря шоу «Маска. Танцы» на СТС.
Сваха добавила, что спор между поколениями всегда интересно смотреть, передает Teleprogramma.pro. Сябитова знает, что такие программы достигают высоких рейтингов, поскольку сама весь год снималась в молодежных проектах на Rutube и YouTube.