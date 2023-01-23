Расследование взрыва в порту Бейрута возобновляется после годового перерыва

Источники в правоохранительных органах неофициально сообщили, что обвинения предъявят еще восьми подозреваемым.
После почти 13-месячного перерыва ливанский судья Тарек Битар возобновляет расследование, посвященное взрыву в порту Бейрута. Работа в этом направлении не велась с декабря 2021 года из-за исков трех бывших министров, недовольных обвинениями в свой адрес.
Следствие было заморожено до вынесения официального решения Кассационного суда по данным жалобам. Несмотря на то что рассмотрение обращений все еще не завершено, Битар намерен отказаться от затянувшегося бездействия и хочет найти виновников трагедии.
Ливанские чиновники на условиях анонимности сообщили журналистам, что сейчас судья постановил выпустить нескольких задержанных, которые около двух лет находились под стражей. Среди них бывший начальник таможни Шафик Мерхи, руководитель операций порта на момент взрыва Сами Хусейн и по меньшей мере один рабочий из Сирии. Еще 12 человек пока останутся в заключении.
При этом Битар намерен предъявить обвинения другим подозреваемым, в том числе генералам Аббасу Ибрагиму и Тони Салибе, а также высокопоставленным сотрудникам разведки. Впрочем, стоит отметить, что иски, затормозившие расследование на год, поступили в адрес судьи именно после аналогичных действий в отношении подозреваемых министров, неоднократно отказывавшихся приходить на допросы. Ждать ли подобного развития событий в этот раз, пока не ясно.
Сам Тарек Битар не комментирует свои планы, а его коллеги официально не имеют права общаться со СМИ, поэтому дополнительных подробностей о развитии ситуации в настоящее время нет.
Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа 2020 года из-за ненадлежащего хранения сотен тонн аммиачной селитры на территории порта. Результатом инцидента стала гибель более чем 200 человек, ранение примерно 6000 граждан и разрушение части столицы.
Впоследствии выяснилось, что взрывоопасное вещество было доставлено на территорию морской гавани еще в 2013 года. Высокопоставленные политики, чиновники и сотрудники службы безопасности знали об этом, но ничего не предприняли, несмотря на потенциальную угрозу.
В то же время лидеры движения «Хезболла», представители которого также входят в число подозреваемых, заявляют о предвзятости Битара и неоднократно пытались добиться его отставки. И это при условии, что он является уже вторым человеком, которому было поручено разобраться в обстоятельствах взрыва. Первым этим занимался Фади Сауван, который сложил полномочия после ряда жалоб.