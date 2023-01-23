Расследование взрыва в порту Бейрута возобновляется после годового перерыва

При этом Битар намерен предъявить обвинения другим подозреваемым, в том числе генералам Аббасу Ибрагиму и Тони Салибе, а также высокопоставленным сотрудникам разведки. Впрочем, стоит отметить, что иски, затормозившие расследование на год, поступили в адрес судьи именно после аналогичных действий в отношении подозреваемых министров, неоднократно отказывавшихся приходить на допросы. Ждать ли подобного развития событий в этот раз, пока не ясно.