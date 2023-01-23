В российской социальной сети ЯRUS уже 9 млн пользователей

Более 9 млн пользователей уже выбрали ЯRUS. Наибольший приток аудитории пришелся на 2022 год – тогда на платформу пришли 7 млн человек. Как отмечают разработчики, благодаря ЯRUS пользователи могут получать самый разнообразный контент – от авторских публикаций, фото и видео до новостей из СМИ и Telegram-каналов. Причем свою ленту можно настроить по личным предпочтениям и сформировать персональные ярусы. Команда соцсети подвела итоги 2022 год.
Пошли в рост
Март стал месяцем активного роста – именно тогда количество установок приложения кратно возросло. Платформа вышла в лидеры по скачиваниям в категории «социальные сети»: на Android ЯRUS занял второе место, а в Google Play стал 12. Впечатляет успех и на iOS: здесь приложение стало вторым в разделе «Социальные сети» и седьмым среди всех бесплатных приложений в России.
В марте в социальной сети ЯRUS ежедневно регистрировалось по 350 тысяч новых блогеров, а число заходов в приложение превышало полмиллиона. Тенденция сохранилась и в дальнейшем: аудитория с июля ежемесячно увеличивается на 10%.
Помешать росту популярности ЯRUS не смогли даже массированные DDoS-атаки. В наиболее сложные моменты они достигали нескольких сотен тысяч обращений к серверам платформы в секунду. Специалисты по инфобезопасности соцсети выяснили, что кибератаки велись с территории Украины и Запада.
«Одна из DDoS-атак превысила нагрузку на сервис от всех наших пользователей в 1,5 тысячи раз. Мало того, хакер использовал для своих целей инфраструктуру, в 30 раз превышающую нашу. Время адаптации системы к атаке составило 1,5 секунды. Столько потребовалось, чтобы выявить хакера в момент нападения и принять меры», — вспоминает Артем Бердашкевич, ведущий специалист по информационной безопасности социальной сети ЯRUS.
Добиться такого результата удалось за счет профессионализма команды. Сейчас над совершенствованием приложения работает более 120 человек. Средний возраст сотрудников – 27 лет.
Вспомнили главное
В 2022 году команда ЯRUS принимала активное участие в общественной жизни, создавая интересные информационные поводы.
В День ВМФ разработчики приложения подготовили развлекательную программу для пользователей, среди которых немало жителей Петербурга, присутствовавших на параде кораблей.
Следующий интересный информационный повод – выборы «Мисс ЯRUS»: в течение пяти дней участницы конкурса демонстрировали пользователям приложения свои таланты в подготовке контента. Девушки пробовали свои силы в литературном конкурсе, написали сценарий для рекламного ролика ЯRUS, состязались в кулинарном мастерстве и участвовали в дефиле. Обладателем титула «Мисс ЯRUS» стала 37-летняя москвичка Маргарита Лебедева, мама двоих детей, специалист по сервису и туризму и начинающий блогер.
ЯRUS выступил генеральным партнером новой российской киноленты «Папы против мам». Пользователи приложения первыми смогли увидеть эксклюзивный трейлер фильма кинорежиссера Алексея Петрухина. Кстати, слоган соцсети ЯRUS «Люди ближе» стал лейтмотивом семейной комедии.
Одно из громких событий — премьерный показ фильма Евгения Пригожина «Лучшие в аду». Эксклюзивный показ ленты состоялся в социальной сети ЯRUS. Только трейлер блокбастера набрал более 3 млн просмотров, а сам фильм за неделю посмотрели 4,5 млн зрителей. Кроме того, кинопост собрал больше всего лайков и комментариев за всю историю соцсети.
В конце года ЯRUS стал информационным партнером авторитетной ежегодной премии «Фонтанка.ру — Признание и влияние», а Дмитрий Илюхин вышел на одну сцену с Дмитрием Нагиевым, чтобы наградить победителя в категории «Сервис года для животных». Руководитель соцсети ЯRUS Иван Добровольский отметил, что выбор новой номинации нельзя назвать случайным.
«В нашей социальной сети собрались люди с разными хобби и начинаниями. И многие из них не безразличны к окружающим, в том числе братьям нашим меньшим, что доказывают многочисленные страницы проектов помощи бездомным животным», — прокомментировал участие в премии «Фонтанки.ру» Иван Добровольский, руководитель социальной сети ЯRUS.
Смотрят в будущее
Тренд на развитие и совершенствование сети продолжится и в 2023 году. Сначала команда расширит систему монетизации. Авторы интересного контента смогут зарабатывать больше: социальная сеть заплатит блогерам порядка 50 рублей за 1000 просмотров видео. Предложение обязательно заинтересует тех, кто лишился доходов на российских и зарубежных площадках, в том числе YouTube.
Блогеры ЯRUS смогут продвигать свои посты за монетки и привлекать подписчиков, а бизнесмены — заявить о себе и найти новых клиентов с помощью рекламного кабинета.
Запустить таргетированную рекламу самостоятельно сможет каждый пользователь социальной сети. Алгоритмы мгновенно решат, какое рекламное объявление, когда и кому показывать. Кабинет позволит следить за статистикой, проводить аналитику, настраивать и запускать рекламные кампании, а также платить за продвижение.
Пользователей приложения порадуют такие полезные функции, как черновики и отложенные посты, а также новый мессенджер, закрытые и платные ленты. Все эти обновления разработчики предоставят уже в начале 2023 года.