В российской социальной сети ЯRUS уже 9 млн пользователей

Более 9 млн пользователей уже выбрали ЯRUS. Наибольший приток аудитории пришелся на 2022 год – тогда на платформу пришли 7 млн человек. Как отмечают разработчики, благодаря ЯRUS пользователи могут получать самый разнообразный контент – от авторских публикаций, фото и видео до новостей из СМИ и Telegram-каналов. Причем свою ленту можно настроить по личным предпочтениям и сформировать персональные ярусы. Команда соцсети подвела итоги 2022 год.