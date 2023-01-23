Главы МИД РФ и ЮАР обсудили перспективы сотрудничества двух стран в области энергетики

Претория, 23 января. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор обсудили перспективы сотрудничества двух стран в области энергетики.
Нестабильная подача электричества остается одной из важнейших проблем африканской республики. В связи с этим дипломаты договорились продолжать разработку и реализацию совместных проектов в данной области.
Сергей Лавров подчеркнул, что ранее Москва и Претория уже обсуждали возможность взаимодействия в освоении мирного атома, строительстве инфраструктуры и обмене высокими технологиями. Он уточнил, что ЮАР интересует отечественный опыт в таких сферах, как финансирование и организация поставок.
«У нас есть обоюдный интерес правительств и компаний обеих стран в продолжении совместных проектов. Мы рассматриваем сотрудничество в нескольких сферах, среди которых энергетика и природные ресурсы», — заключил политик.
Ранее глава МИД России прибыл в Южно-Африканскую Республику с рабочим визитом. Кроме встречи с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, он также проведет переговоры с президентом страны Сирилом Рамафосой.