Главы МИД РФ и ЮАР обсудили перспективы сотрудничества двух стран в области энергетики

Сергей Лавров подчеркнул, что ранее Москва и Претория уже обсуждали возможность взаимодействия в освоении мирного атома, строительстве инфраструктуры и обмене высокими технологиями. Он уточнил, что ЮАР интересует отечественный опыт в таких сферах, как финансирование и организация поставок.