Главы 20 африканских государств встретились на саммите Feed Africa в столице Сенегала

Дакар, 23 января. Главы 20 африканских государств и представители частного сектора в области производства продовольственных товаров встретились на саммите Feed Africa в столице Сенегала.
На трехдневной встрече лидеры стран Черного континента обсудят мобилизацию ресурсов и финансирования в сельскохозяйственный потенциал материка. Кроме того, политики рассмотрят различные проекты, которые помогут в модернизации инфраструктуры агропромышленной сферы.
Саммит Feed Africa посвящен теме продовольственной безопасности и устойчивости материка. Он проходит при поддержке Африканского банка развития (AfDB) и частных компаний, представители которых возьмут на себя финансирование производства и разработку логистических схем.
«Во всем мире около 828 миллионов человек страдает от голода, в то время как на одном только Черном континенте живет треть от этого числа. Что довольно иронично, потому что на него приходится 65% пахотных земель всей планеты.
Развитие сельского хозяйства материка позволить увеличить объемы агропромышленной сферы с 280 миллиардов долларов США до одного триллиона к 2030 году. Инвестиции в эту область могут превратить Черный континент в крупнейшего поставщика продуктов питания», — заявили представители AfDB.
Ранее уполномоченные Росконгресса сообщили, что второй саммит и экономический форум «Россия — Африка» пройдет с 26 по 29 июля в Санкт-Петербурге. Мероприятие нацелено на укрепление сотрудничества РФ и стран материка в различных областях.