Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Авария с автобусом и трамваем парализовала движение на Васильевском острове

Происшествия
Авария с автобусом и трамваем парализовала движение на Васильевском острове

Дорожная авария с участием двух общественных транспортных средств произошла в Петербурге на Васильевском острове. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Происшествие случилось на пересечении Гаванской улицы и Среднего проспекта. По предварительной информации, автобус врезался в трамвай. В результате на данном участке образовался затор. В настоящее время движение осуществляется свободно. Сведения о пострадавших не поступали.

Введенная в действие губернатором Александром Бегловым транспортная реформа является одной из наболевших тем для петербуржцев. Местные жители отмечают в нововведении исключительно недостатки. Так, транспорт ходит с задержками, а водители не демонстрируют должный профессионализм.
дтп петербург транспортная реформа александр беглов
Военкоры ФАН
Лучшие в аду