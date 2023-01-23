Авария с автобусом и трамваем парализовала движение на Васильевском острове

Дорожная авария с участием двух общественных транспортных средств произошла в Петербурге на Васильевском острове. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».
Происшествие случилось на пересечении Гаванской улицы и Среднего проспекта. По предварительной информации, автобус врезался в трамвай. В результате на данном участке образовался затор. В настоящее время движение осуществляется свободно. Сведения о пострадавших не поступали.
Введенная в действие губернатором Александром Бегловым транспортная реформа является одной из наболевших тем для петербуржцев. Местные жители отмечают в нововведении исключительно недостатки. Так, транспорт ходит с задержками, а водители не демонстрируют должный профессионализм.