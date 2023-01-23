Украинские журналисты узнали о покупке депутатом Халимоном элитного особняка в центре Киева

Замглавы фракции «Слуга народа» в Верховной раде (ВР) Павел Халимон приобрел элитный особняк в центре Киева стоимостью десять миллионов гривен. Об этом стало известно после расследования, проведенного украинскими журналистами.
Объект недвижимости находится на участке в районе Печерские холмы. Участок был выкуплен у местного священника в 2022 году. Как уточняет «Украина.ру», чиновник проживает там несмотря на то, что юридически дом оформлен на другого человека.
Журналисты выяснили, что по документам жильем владеет некая Анастасия Котоленц, у которой в активах еще 45 земельных участков в Черниговской области. Стоит отметить, что депутатом именно этого региона является сам Халимон.
Оба отказались дать репортерам комментарии относительно этой покупки.