Мать снявшейся в порно школьницы рассказала подробности об инциденте с поджогом волос

Мама 12-летней школьницы из Петербурга, которая снялась в порновидео, рассказала свою версию инцидента с поджогом волос одноклассника. В беседе с «Невскими Новостями» родительница заявила, что все произошло случайно, и в действиях ее дочери не было злого умысла.
По словам женщины, в тот день девочка нашла на полу школы зажигалку. Она случайно «чиркнула» ей в момент, когда рядом проходил другой ученик, и пламя перекинулось на волосы мальчика.
«Не было злого умысла, но ребята слышали, как классный руководитель уговаривала маму этого мальчика написать заявление на мою дочь. И она ее послушала. При этом никаких травм ребенок не получил, ни ожога, ничего не было. Это не было зафиксировано нигде», — рассказала собеседница издания.
Напомним, что порновидео с участием девочки нашла директор ее школы 22 января. Педагогический состав учебного заведения оценивал поведение ученицы как вызывающее, из-за чего подросток стояла на внутреннем учете.
По одной из версий, школьница самостоятельно распространяла видео со своим участием среди сверстников. Однако мама девочки уверена, что этим занималась ее подруга, которая постоянно ей завидовала.