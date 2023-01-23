Мать снявшейся в порно школьницы рассказала подробности об инциденте с поджогом волос

Мама 12-летней школьницы из Петербурга, которая снялась в порновидео, рассказала свою версию инцидента с поджогом волос одноклассника. В беседе с «Невскими Новостями» родительница заявила, что все произошло случайно, и в действиях ее дочери не было злого умысла.