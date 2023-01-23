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Сергей Гончар стал тренером защитников американского «Ванкувера»

Спорт
Сергей Гончар стал тренером защитников американского «Ванкувера»

Призер двух зимних Олимпийских игр Сергей Гончар вошел в тренерский штаб канадского клуба «Ванкувер Кэнакс».

Пресс-служба «Ванкувера» сообщила, что заслуженный мастер спорта России Сергей Гончар пополнил тренерский штаб клуба. Обладатель Кубка Стэнли-2016/2017 будет отвечать за работу с защитниками, информирует RT. Главным тренером «Ванкувера» стал Рик Токкетт, сменивший на этом посту Брюса Будро.

Гончар ранее работал ассистентом наставника «Питтсбург Пингвинз». С 2021 года он входил в тренерский штаб российской сборной.
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