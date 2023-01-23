Сергей Гончар стал тренером защитников американского «Ванкувера»

Пресс-служба «Ванкувера» сообщила, что заслуженный мастер спорта России Сергей Гончар пополнил тренерский штаб клуба. Обладатель Кубка Стэнли-2016/2017 будет отвечать за работу с защитниками, информирует RT. Главным тренером «Ванкувера» стал Рик Токкетт, сменивший на этом посту Брюса Будро.