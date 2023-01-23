Североатлантический альянс устроил бы сценарий, по которому тысячи западных танков «случайно» оказались бы в распоряжении ВСУ в зоне боевых действий. Об этом на страницах издания The Spectator пишет аналитик Джеймс Снелл, сообщает «ПолитРоссия».
По его словам, украинская армия может оказаться не готова к наступлению ВС РФ из-за нежелания некоторых стан НАТО передавать Киеву танки и дальнобойные ракеты.
Решение Великобритании поставить на Украину 14 танков Challenger 2 продиктовано тем, что эти боевые машины уже устаревают и Лондон вряд ли будет модернизировать. Оптимальным же вариантом для ВСУ являются немецкие танки Leopard 2, находящиеся на вооружении многих европейских армий.
«В Европе находятся тысячи танков Leopard 2, аналогичных Challenger. Тот факт, что они еще не пересекли польско-украинскую границу — законно или по очевидной случайности — достаточно раздражает», — пишет The Spectator.
Кроме этого, Джеймс Снелл возлагает вину на канцлера германии Олафа Шольца за то, что он не дает разрешение другим странам НАТО на передачу немецких танков Leopard 2 Киеву.