The Spectator: тысячи танков Leopard 2 могут «случайно» попасть на Украину

Решение Великобритании поставить на Украину 14 танков Challenger 2 продиктовано тем, что эти боевые машины уже устаревают и Лондон вряд ли будет модернизировать. Оптимальным же вариантом для ВСУ являются немецкие танки Leopard 2, находящиеся на вооружении многих европейских армий.