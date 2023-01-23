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Экс-советник Кучмы назвал отказ ФРГ передать Украине танки Leopard новой победой Путина

Политика
Экс-советник Кучмы назвал отказ ФРГ передать Украине танки Leopard новой победой Путина

Нежелание Германии направить танки Leopard на Украину стало новой победой президента РФ Владимира Путина. Такой точки зрения придерживается политолог Олег Соскин, занимавший пост советника бывшего лидера Украины Леонида Кучмы.

Он обратил внимание, что Соединенные Штаты и их партнеры поддерживают Киев лишь на словах. На самом деле Запад получает большую прибыль от конфликта.

«Рамштайн провалился... Практически Путин подчинил себе всех», — сказал Соскин в ролике, размещенном на его YouTube-канале.

Контактная группа государств НАТО ранее провела встречу по Украине на авиабазе Рамштайн. Как сообщили в Берлине, участники обсуждений не пришли к согласию в вопросе поставок оружия Киеву.
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