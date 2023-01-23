Аналитик Юшков: в сокращении поставок газа из США в ЕС лежат только экономические причины

В СМИ появились сообщения, что США начали перенаправлять потоки газового экспорта из Европы в Азию. Обусловлено такое поведение поставщиков тем, что в конце декабря и январе цены на энергоноситель в европейском регионе упали до такого уровня, что оказались ниже азиатских. Компании поняли, что это довольно устойчивый тренд и переориентировались, отметил специалист.