Аналитик Юшков: в сокращении поставок газа из США в ЕС лежат только экономические причины

Сокращение поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу объясняется исключительно экономическими причинами, поделился мнением с «Лентой.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.
В СМИ появились сообщения, что США начали перенаправлять потоки газового экспорта из Европы в Азию. Обусловлено такое поведение поставщиков тем, что в конце декабря и январе цены на энергоноситель в европейском регионе упали до такого уровня, что оказались ниже азиатских. Компании поняли, что это довольно устойчивый тренд и переориентировались, отметил специалист.
Американские экспортеры всегда в условиях одинаковой стоимости ресурса в этих частях света отправляли СПГ в Европу из-за более дешевой доставки. Однако сейчас настолько сильное превышение цены в Азии, что даже перевозка через Панамский канал для поставщиков из США более выгодна.