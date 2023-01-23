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Журналисты узнали о состоянии находящегося в больнице Никиты Михалкова

Общество
Журналисты узнали о состоянии находящегося в больнице Никиты Михалкова

Появилась новая информация о состоянии госпитализированного режиссера и актера Никиты Михалкова. В самочувствии кинематографиста не наблюдается ухудшений, сообщил знакомый с ситуацией источник.

Журналисты узнали, как чувствует себя Михалков, который по-прежнему остается в больнице. По словам источника, лечение режиссера продолжается.

«Состояние без отрицательной динамики», — приводит слова инсайдера ТАСС.

Напомним, о госпитализации актера стало известно 5 января. Telegram-каналы писали, что Михалков якобы попал в больницу с ковидной пневмонией, а его состояние будто бы оценивается как тяжелое.

В пресс-службе режиссера тогда предоставили другую информацию. Там рассказали, что кинематографиста госпитализировали с гриппом.
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