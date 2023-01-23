Журналисты узнали о состоянии находящегося в больнице Никиты Михалкова

Появилась новая информация о состоянии госпитализированного режиссера и актера Никиты Михалкова. В самочувствии кинематографиста не наблюдается ухудшений, сообщил знакомый с ситуацией источник.
Журналисты узнали, как чувствует себя Михалков, который по-прежнему остается в больнице. По словам источника, лечение режиссера продолжается.
«Состояние без отрицательной динамики», — приводит слова инсайдера ТАСС.
Напомним, о госпитализации актера стало известно 5 января. Telegram-каналы писали, что Михалков якобы попал в больницу с ковидной пневмонией, а его состояние будто бы оценивается как тяжелое.
В пресс-службе режиссера тогда предоставили другую информацию. Там рассказали, что кинематографиста госпитализировали с гриппом.