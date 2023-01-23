Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Махачкале четырех полицейских отстранили от работы после смерти свидетеля в отделении

Происшествия
В Махачкале четырех полицейских отстранили от работы после смерти свидетеля в отделении

Начальника отдела полиции Советского района Махачкалы, а также трех его заместителей отстранили от исполнения должностных обязанностей. Поводом стала смерть свидетеля, которого доставили на допрос. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Проводится служебная проверка. По ее результатам примут решение о целесообразности пребывания этих сотрудников в ОВД.

По предварительным данным, трое оперуполномоченных доставили мужчину в отделение для получения сведений о местонахождении подозреваемого в совершении преступления. В какой-то момент гражданину стало плохо, и он скончался. Возбуждено уголовное дело.
полиция махачкала смерть уголовное дело
Военкоры ФАН
Лучшие в аду