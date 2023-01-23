В Махачкале четырех полицейских отстранили от работы после смерти свидетеля в отделении

Начальника отдела полиции Советского района Махачкалы, а также трех его заместителей отстранили от исполнения должностных обязанностей. Поводом стала смерть свидетеля, которого доставили на допрос. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.
Проводится служебная проверка. По ее результатам примут решение о целесообразности пребывания этих сотрудников в ОВД.
По предварительным данным, трое оперуполномоченных доставили мужчину в отделение для получения сведений о местонахождении подозреваемого в совершении преступления. В какой-то момент гражданину стало плохо, и он скончался. Возбуждено уголовное дело.