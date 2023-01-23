Кедми раскрыл главный секрет НАТО о поставках оружия Украине

Прошедший на базе Рамштайн саммит контактной группы НАТО ни привел к подвижкам в вопросе отправки танков. В программе «Право знать!» на ТВЦ израильский политолог и военный эксперт сообщил, что Европа больше не может скрыть от Киева, что она бессильна ему помочь.