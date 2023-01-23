Кедми раскрыл главный секрет НАТО о поставках оружия Украине

Разногласия на Западе по отправке на Украину немецких танков вскрыли главную тайную НАТО: у нее нет оружия для спасения Киева, считает израильский эксперт Яков Кедми.
Прошедший на базе Рамштайн саммит контактной группы НАТО ни привел к подвижкам в вопросе отправки танков. В программе «Право знать!» на ТВЦ израильский политолог и военный эксперт сообщил, что Европа больше не может скрыть от Киева, что она бессильна ему помочь.
«Нет у них возможностей дать сегодня Украине оружие, которое может ее спасти», — высказался Кедми.
Ключевым оружием, которое нужно ВСУ, эксперт называет танки. Без них украинская армия обречена бесконечные позиционные бои, но успеха с наступлением без тяжелой техники не достигнуть.
Схожее мнение в беседе с телеканалом «360» выразил и председатель крымского Центра политического просвещения Иван Мезюхо. Тот добавил, что растущие запросы Киева давно надоели Западу.