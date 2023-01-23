Боевики «Аш-Шабаб» убили пять человек в результате теракта в Сомали

Могадишо, 23 января. Боевики движения «Аш-Шабаб»✱, связанного с запрещенной в РФ террористической организацией «Аль-Каида»✱, напали на здание столичной администрации Сомали. Об этом сообщает местное издание SONNA.
Согласно опубликованной информации, вооруженные люди из группировки «Аш-Шабаб аль-Муджахидин» вначале подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль, после чего атаковали штаб-квартиру с применением стрелкового оружия.
На место теракта оперативно прибыли правительственные войска, которые вступили в схватку с боевиками.
«Бой шел более шести часов. Шесть террористов были ликвидированы. В результате перестрелки погибли пять мирных жителей, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Последних доставили в больницу», — говорится в сообщении.
Напомним, в конце октября 2022 года боевики движения «Аш-Шабаб» напали на здание Министерства образования Сомали. По словам мэра Могадишо Ясина Мадале, теракт унес жизни 104 человек.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация