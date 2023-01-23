Президент Бразилии прибыл на саммит в Аргентину

Буэнос-Айрес, 23 января. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в столицу Аргентины для участия в VII Саммите глав стран Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) и встречи с коллегой Альберто Фернандесом. Об этом заявил Лула на официальной странице в Twitter.
VII Саммит CЕЛАК ознаменуется возвращением Бразилии в состав региональной интеграции после вступления Лулы в должность президента. Ожидается, что во время встречи будут вновь активированы платформы для сотрудничества и диалога, приостановленные бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару.
Лула также проведет встречу с президентом Аргентины Альберто Фернандесом и вице-президентом Кристиной Фернандес Киршнер. Это станет первой встречей глав Бразилии и Аргентины за более чем три года.
«Мы решили продвинуться в обсуждениях общей южноамериканской валюты, которую можно использовать как для финансовых, так и для коммерческих потоков, снижая операционные расходы и уменьшая нашу внешнюю уязвимость», — говорится в заявлении правительства Альберто Фернандеса.
Президенты выразят свое осуждение всех форм антидемократического экстремизма и политического насилия, а также выступят за укрепление мира и демократии в регионе. Кроме того, они будут работать над вопросами, связанными с борьбой с голодом и нищетой, здравоохранением, образованием, устойчивым развитием, противостоянием изменению климата и сокращением неравенства.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обсудил ранее с другими левыми лидерами латиноамериканских государств, включая Лулу и Фернандеса, идею создания политического блока союзников России и Китая. По его задумке, благодаря этому, политический блок будет представлять «новые центры силы» вместе с КНР и РФ, которых Мадуро назвал «старшими братьями» в связи с крепкими узами. Идея президента Венесуэлы может получить широкую поддержку в связи с председательством Аргентины в Сообществе стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).