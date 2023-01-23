Президент Бразилии прибыл на саммит в Аргентину

Президенты выразят свое осуждение всех форм антидемократического экстремизма и политического насилия, а также выступят за укрепление мира и демократии в регионе. Кроме того, они будут работать над вопросами, связанными с борьбой с голодом и нищетой, здравоохранением, образованием, устойчивым развитием, противостоянием изменению климата и сокращением неравенства.