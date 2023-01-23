Глава Росздравнадзора Самойлова рассказала о динамике цен на лекарства и жалобах пациентов

В Госдуме РФ состоялся круглый стол на тему «Обращения лекарственных средств в новых условиях». Депутаты, сенаторы, главы министерств и соответствующих ведомств обсудили правильно выстроенную систему госзакупок. В комментарии ФАН глава Росздравнадзора Алла Самойлова рассказала о динамике цен на лекарства и жалобах пациентов.
C 2020 года Росздравнадзором было закрыто более 40 тысяч интернет-ресурсов, продававших препараты онлайн. Зачастую препараты были неизвестного производства. Кроме того, Алла Самойлова отметила, что динамика цен на лекарства в России по итогам 2022 года осталась на уровне 2021 года.
«2022 год мы закончили по динамике цен на уровне 2021 года. У нас рост цен, как в 2021 году был, точно такой же примерно, как и в 2022 году. И он ниже, чем инфляция в целом по стране по году», — сказала Глава Росздравнадзора на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Самойлова также обратила внимание на количество жалоб в Росздравнадзор на лекарственное обеспечение в 2022 году, по ее словам, оно не превысило показателей 2021 года. А среди пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями жалоб практически не фиксировалось.
В рамках круглого стола выступил член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Государственной думы Андрей Исаев. Парламентарий поделился мнением о необходимости осторожной централизации лекарственных препаратов. Начать преобразование, по его словам, надо именно с онкологических препаратов, поскольку историй, когда заменялись отечественные препараты на более дорогие импортные случались в последнее время часто.
Ранее замминистра здравоохранения Сергей Глаголев заявил, что ситуация с производством и поставками лекарств в медучреждения и аптеки России стабильна.