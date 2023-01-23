Глава Росздравнадзора Самойлова рассказала о динамике цен на лекарства и жалобах пациентов

В рамках круглого стола выступил член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Государственной думы Андрей Исаев. Парламентарий поделился мнением о необходимости осторожной централизации лекарственных препаратов. Начать преобразование, по его словам, надо именно с онкологических препаратов, поскольку историй, когда заменялись отечественные препараты на более дорогие импортные случались в последнее время часто.