Книга Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник» про вымышленного президента РФ Владимира Путина покорила французских читателей и заставила побеспокоиться США.
Произведение пытается объяснить российского лидера. Роман слишком хорош, заявили некоторые критики. Книга завоевала не один приз и разошлась тиражом более 430 тыс. экземпляров. Французские читатели настолько полюбили ее, что США боится, что это может сказаться на поддержке Украине.
Произведение Эмполи положительно описывает российского президента. Сам роман построен на рассказе о влиятельном помощнике Путина, который размышляет об упадке Запада и желании США поставить Россию на колени.
Споры о книге возникли в тот момент, когда в Европе происходят разногласия относительно того, как вести себя главой РФ. Если бы президент Франции Эммануэль Макрон прочитал это произведение, то не стал бы занимать агрессивную позицию относительно России, заявил политик Юбер Ведрин.