Роман «Кремлевский волшебник» о президенте Путине покорил французских читателей

Споры о книге возникли в тот момент, когда в Европе происходят разногласия относительно того, как вести себя главой РФ. Если бы президент Франции Эммануэль Макрон прочитал это произведение, то не стал бы занимать агрессивную позицию относительно России, заявил политик Юбер Ведрин.