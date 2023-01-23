Тело студента с огнестрельным ранением головы нашли в жилом доме под Липецком

В Липецкой области обнаружили труп 21-летнего юноши с простреленной головой. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом СМИ рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Трагический инцидент произошел в одном из жилых домов села Доброе. По информации ведомства, рядом с телом молодого человека заметили охотничье ружье, принадлежащее его отцу.
Погибший — студент одного из липецких колледжей. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.