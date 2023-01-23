Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Тело студента с огнестрельным ранением головы нашли в жилом доме под Липецком

Происшествия
Тело студента с огнестрельным ранением головы нашли в жилом доме под Липецком

В Липецкой области обнаружили труп 21-летнего юноши с простреленной головой. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом СМИ рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Трагический инцидент произошел в одном из жилых домов села Доброе. По информации ведомства, рядом с телом молодого человека заметили охотничье ружье, принадлежащее его отцу.

Погибший — студент одного из липецких колледжей. Проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
ск рф труп липецкая область ружье
Военкоры ФАН
Лучшие в аду