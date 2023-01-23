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Украинский депутат Арахамия анонсировал «возмездие» для чиновников-бюрократов

Происшествия
Украинский депутат Арахамия анонсировал «возмездие» для чиновников-бюрократов

На Украине нынешней весной к ответственности будут привлечены чиновники-бюрократы. Соответствующее заявление сделал депутат Верховной рады Давид Арахамия.

Парламентарий пояснил, что уже почти год в стране звучат призывы к представителям власти на тему работы на благо пострадавших граждан. От чиновников требуют снизить уровень бюрократии и прекратить участие в реализации сомнительных схем.

Арахамия пояснил, что если человеческий подход не приносит результаты, то чиновников ждут «посадки», как и требует военное время. Он добавил, что будет лоббировать инициативу о возвращении контроля над работой чиновников со стороны депутатов.
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