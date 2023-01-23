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Труп 16-летней школьницы обнаружили под окнами многоэтажки в Екатеринбурге

Происшествия
Труп 16-летней школьницы обнаружили под окнами многоэтажки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возле многоэтажки нашли мертвой 16-летнюю школьницу. Об этом сообщает портал Е1.RU.

Инцидент произошел на улице Крауля. По предварительным данным, девочка-подросток получила смертельные травмы при падении из окна. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет определить точную причину смерти. Организована проверка, по ее результатам примут процессуальное решение. Сотрудники регионального СК РФ пока не комментировали ситуацию.
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