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Назарбаев был выписан из больницы после успешной операции на сердце

Политика
Назарбаев был выписан из больницы после успешной операции на сердце

Стало известно о выписке бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из национального научного кардиологического центра в Астане. Информацию передал источник РИА Новости.

Ранее его пресс-секретарь Айдос Укибай выступил с заявлением, что бывшему казахстанскому лидеру с успехом выполнили операцию на сердце. Кардиохирург Юрий Пя в свою очередь отметил хорошее самочувствие Назарбаева.

«Пациента выписали», — подчеркнул собеседник агентства из столичных медицинских кругов.

Ранее появилась информация о лишении экс-главы Казахстана статуса почетного сенатора республики. Председатель сената парламента Маулен Ашимбаев при этом объяснил, что такое решение связано с соответствующими изменениями в регламенте.
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