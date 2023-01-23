Назарбаев был выписан из больницы после успешной операции на сердце

Ранее его пресс-секретарь Айдос Укибай выступил с заявлением, что бывшему казахстанскому лидеру с успехом выполнили операцию на сердце. Кардиохирург Юрий Пя в свою очередь отметил хорошее самочувствие Назарбаева.