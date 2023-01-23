Назарбаев был выписан из больницы после успешной операции на сердце

Стало известно о выписке бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из национального научного кардиологического центра в Астане. Информацию передал источник РИА Новости.
Ранее его пресс-секретарь Айдос Укибай выступил с заявлением, что бывшему казахстанскому лидеру с успехом выполнили операцию на сердце. Кардиохирург Юрий Пя в свою очередь отметил хорошее самочувствие Назарбаева.
«Пациента выписали», — подчеркнул собеседник агентства из столичных медицинских кругов.
Ранее появилась информация о лишении экс-главы Казахстана статуса почетного сенатора республики. Председатель сената парламента Маулен Ашимбаев при этом объяснил, что такое решение связано с соответствующими изменениями в регламенте.