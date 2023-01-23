Сатановский назвал причину, по которой сбежавшие из РФ звезды осыпают Украину похвалами

Он напомнил о националистических выпадах певца Валерия Меладзе и юмориста Максима Галкина✱ (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) на корпоративах в ОАЭ. Эксперт пришел к выводу, что у них не хватает «храбрости или мозгов», чтобы вместо этого дать достойный ответ.