Сатановский назвал причину, по которой сбежавшие из РФ звезды осыпают Украину похвалами

Сбежавшим из России звездам приходится выступать в поддержку Украины, чтобы не «отхватить». Так считает политолог Евгений Сатановский.
Он напомнил о националистических выпадах певца Валерия Меладзе и юмориста Максима Галкина✱ (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) на корпоративах в ОАЭ. Эксперт пришел к выводу, что у них не хватает «храбрости или мозгов», чтобы вместо этого дать достойный ответ.
«Шуганутые на всю голову артисты, отдельно взятые писатели, поэты, музыканты высказались неприятно, или заметались, не понимая, что им сейчас делать — у них дом здесь, квартира там, деньги вообще черт-те где. А на гастроли они едут — так могут и отхватить, если скажут не то, или, наоборот, не скажут того, что от них хочет украинская публика в каком-нибудь Дубае», — на пальцах объяснил Сатановский в эфире «Соловьев Live».
Также политолог обратил внимание на серьезную угрозу для официальной Москвы на сегодняшний день. Речь идет о «шестой колонне», которая состоит из людей из «верхов». По мнению Сатановского, коллективный Запад повторяет проводимую против СССР политику и в отношении современной России.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами