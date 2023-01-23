Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Эксперт Кошкин заявил, что поставки западных танков не решат проблем ВСУ

Армия
Эксперт Кошкин заявил, что поставки западных танков не решат проблем ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал, что на встрече глав военных ведомств стран НАТО на военной базе Рамштайн будет принята «формула Залужного» и Киев получит 700 БТР, 500 гаубиц и 300 танков. Однако этого не произошло. Об этом в интервью изданию Pravda.Ru заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Во многом это связано с тем, что у ВСУ заканчиваются резервы, которые необходимы для удержания позиций в зоне боевых действий. Киев лихорадочно проводит очередную волну мобилизации, поэтому несколько десятков танков не смогут изменить ситуацию на Украине, считает эксперт.

«Канцлер Германии Олаф Шольц попал в "леопардовую" ловушку. Он попытался из нее выбраться, когда потребовал: "пусть пойдут Abrams, потом пойдут Leopard", но еще больше застрял», — сказал Кошкин.

По его словам, за время боевых действий Вооруженные силы Украины потеряли порядка семи тысяч единиц танков и других видов бронетехники.

Ранее представители Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS на Днепровском направлении, передает телеканал «360».
Военкоры ФАН
Лучшие в аду