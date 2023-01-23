Эксперт Кошкин заявил, что поставки западных танков не решат проблем ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал, что на встрече глав военных ведомств стран НАТО на военной базе Рамштайн будет принята «формула Залужного» и Киев получит 700 БТР, 500 гаубиц и 300 танков. Однако этого не произошло. Об этом в интервью изданию Pravda.Ru заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.