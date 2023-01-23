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Жена сбежавшего из России Никиты Преснякова ведет роскошную жизнь в США

Шоу-бизнес
Жена сбежавшего из России Никиты Преснякова ведет роскошную жизнь в США

Жена музыканта Никиты Преснякова, модель и блогер Алена Краснова, шикует в США. Супруга сбежавшего из России артиста ведет роскошный и праздный образ жизни за океаном.

Краснова делится кадрами из Соединенных Штатов в соцсетях. Судя по геотегу, Пресняков и его супруга обосновались в Лос-Анджелесе. Модель показывает, как проводит время в другой стране.

Жена внука певицы Аллы Пугачевой посещает местные рестораны и бары. Блогер публикует в соцсетях видео с шумных тусовок.

Заботиться о себе Краснова тоже не забывает. Супруга Преснякова посещает спортзал в США. Модель показывала подписчикам, как после физических упражнений перекусывает в кафе полезным тостом с авокадо.

Жена музыканта не отказывает себе и в удовольствии попить чай, любуясь закатом у океана. Судя по публикациям Красновой, обратно в Россию она пока не собирается.

Напомним, в конце 2022 года внук Примадонны рассказывал, что в США пользуется успехом его клипмейкерская деятельность. Пресняков снимает ролики для зарубежных знаменитостей.

В декабре музыкант нашел возможность перезагрузиться во время работы. Он приехал с женой в локацию для съемок клипа на пару дней пораньше, чтобы успеть все посмотреть и поискать красивые места.
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