34 года без Сальвадора Дали: как живописец сводил с ума весь мир

При жизни каждое его появление на публике провоцировало всеобщее обсуждение. Все по тому, что Дали не мог в обычном наряде и без приключений выйти в свет. Однажды живописец пришел на бал в шляпе с протухшей селедкой сверху, а на одной из своих лекций заявился в скафандре. К слову, последний наряд едва не стоил ему жизни – под его тяжестью Сальвадор Дали неожиданно начал задыхаться, благо окружающие вовремя среагировали и сняли шлем.