34 года без Сальвадора Дали: как живописец сводил с ума весь мир

23 января 1989 года ушел из жизни знаменитый испанский живописец Сальвадор Дали. Великий художник, но в то же время крайне неординарный мечтатель – таким его запомнил весь мир. Большая часть картин гения по-прежнему выставляется в галереях Испании, а посмотреть на них приезжают туристы из самых разных уголков страны.
Сальвадор Дали писал в стиле «сюрреализма». Художник любил экспериментировать и пробовать новое, поэтому каждая его работа уникальна и несет особый смысл. Наиболее известными картинами Дали являются: «галлюциногенный тореадор», «постоянство памяти», «сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения», «метаморфозы Нарцисса».
При жизни каждое его появление на публике провоцировало всеобщее обсуждение. Все по тому, что Дали не мог в обычном наряде и без приключений выйти в свет. Однажды живописец пришел на бал в шляпе с протухшей селедкой сверху, а на одной из своих лекций заявился в скафандре. К слову, последний наряд едва не стоил ему жизни – под его тяжестью Сальвадор Дали неожиданно начал задыхаться, благо окружающие вовремя среагировали и сняли шлем.
Для художника была характерная частая смена образов и настроений. В своей автобиографической книге Сальвадор Дали писал: «в шесть лет я хотел стать кухаркой, в семь — Наполеоном. С тех пор мои амбиции неуклонно росли».
В 1929 году Сальвадор Дали встретил свою музу Галу Элюар. Молодые люди по ушли были влюблены друг в друга, из-за чего Элюар даже пришлось уйти от супруга. Она вдохновляла его творить. Ее образ можно увидеть во многих картинах Сальвадора Дали. Элюар стала единственной любовью, женой, музой и моделью художника. Вместе они создали экстраординарный, но крепкий союз, который продержался более 50 лет.
Сальвадор Дали был довольно разносторонней личностью. Он пробовал себя не только в роли художника, но и писателя, режиссера, архитектора и скульптора. Кроме того, его интересовала философия, математика, а изучение расщепления атома было его страстью.
Российский художник Анатолий Белкин во время беседы с корреспондентом ФАН отметил, что одно пребывание Сальвадора Дали на Земле уже является большим вкладом в развитие мирового искусства.
«Одна его жизнь уже сделана для мирового искусства достаточно много. Если бы его не было, его надо было бы придумать, его и Галу. Это была такая парочка, которая сводила с ума Нью-Йорк, Париж и весь мир. Он был из тех художников, кто был художником и в жизни. Он сам по себе был произведением искусства и уже этим он ценен», — рассказал Белкин.
Ранее ФАН писал, что художник из Алма-Аты использует необычные предметы вместо красок.