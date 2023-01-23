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34 года без Сальвадора Дали: как живописец сводил с ума весь мир

Общество
34 года без Сальвадора Дали: как живописец сводил с ума весь мир

23 января 1989 года ушел из жизни знаменитый испанский живописец Сальвадор Дали. Великий художник, но в то же время крайне неординарный мечтатель – таким его запомнил весь мир. Большая часть картин гения по-прежнему выставляется в галереях Испании, а посмотреть на них приезжают туристы из самых разных уголков страны.

34 года без Сальвадора Дали: как живописец сводил с ума весь мир

Сальвадор Дали писал в стиле «сюрреализма». Художник любил экспериментировать и пробовать новое, поэтому каждая его работа уникальна и несет особый смысл. Наиболее известными картинами Дали являются: «галлюциногенный тореадор», «постоянство памяти», «сон, вызванный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения», «метаморфозы Нарцисса».

34 года без Сальвадора Дали: как живописец сводил с ума весь мир

При жизни каждое его появление на публике провоцировало всеобщее обсуждение. Все по тому, что Дали не мог в обычном наряде и без приключений выйти в свет. Однажды живописец пришел на бал в шляпе с протухшей селедкой сверху, а на одной из своих лекций заявился в скафандре. К слову, последний наряд едва не стоил ему жизни – под его тяжестью Сальвадор Дали неожиданно начал задыхаться, благо окружающие вовремя среагировали и сняли шлем.

Для художника была характерная частая смена образов и настроений. В своей автобиографической книге Сальвадор Дали писал: «в шесть лет я хотел стать кухаркой, в семь — Наполеоном. С тех пор мои амбиции неуклонно росли».

34 года без Сальвадора Дали: как живописец сводил с ума весь мир

В 1929 году Сальвадор Дали встретил свою музу Галу Элюар. Молодые люди по ушли были влюблены друг в друга, из-за чего Элюар даже пришлось уйти от супруга. Она вдохновляла его творить. Ее образ можно увидеть во многих картинах Сальвадора Дали. Элюар стала единственной любовью, женой, музой и моделью художника. Вместе они создали экстраординарный, но крепкий союз, который продержался более 50 лет.

Сальвадор Дали был довольно разносторонней личностью. Он пробовал себя не только в роли художника, но и писателя, режиссера, архитектора и скульптора. Кроме того, его интересовала философия, математика, а изучение расщепления атома было его страстью.

Российский художник Анатолий Белкин во время беседы с корреспондентом ФАН отметил, что одно пребывание Сальвадора Дали на Земле уже является большим вкладом в развитие мирового искусства.

«Одна его жизнь уже сделана для мирового искусства достаточно много. Если бы его не было, его надо было бы придумать, его и Галу. Это была такая парочка, которая сводила с ума Нью-Йорк, Париж и весь мир. Он был из тех художников, кто был художником и в жизни. Он сам по себе был произведением искусства и уже этим он ценен», — рассказал Белкин.

Ранее ФАН писал, что художник из Алма-Аты использует необычные предметы вместо красок.
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