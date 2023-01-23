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Минобороны Украины пришлось оправдываться из-за цен на яйца

Армия
Минобороны Украины пришлось оправдываться из-за цен на яйца

Министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на попавшие к СМИ расценки на продукты для армии с аномально высокой стоимостью яиц.

О ситуации министр высказался 23 января в соцсетях, где отметил, что подозрительная цена появилась в документах из-за технической ошибки. Глава ведомства также заверил, что все подобные недочеты в контрактах уже исправляются.

«Яйца — единственная категория из каталога, которая в приложении к сделке рассчитывается в штуках. Поставщик указал цену не за штуки, а за вес», — пояснил Резников.

Накануне издание «Зеркало недели» подметило, что в минобороны нашли новый способ разворовывать деньги на обеспечение ВСУ за счет контракта с поставщиком «Актив Компани», который завысил цены.

Ранее СМИ сообщили, что потеря Херсонской области привела к подорожанию на Украине яиц. Освобождение ряда населенных пунктов совпало с закрытием нескольких птицефабрик, сообщает телеканал «360».
резников всу яйца
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