Отец сломавшей позвоночник на батуте девочки не винит руководство центра в случившемся

Отец шестилетней девочки, которая серьезно пострадала во время прыжков на батутах в Петербурге, назвал инцидент несчастным случаем. Мужчина не винит никого в происшествии, в том числе и руководство развлекательного центра. Об этом ФАН сообщил информированный источник.