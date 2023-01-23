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Отец сломавшей позвоночник на батуте девочки не винит руководство центра в случившемся

Происшествия
Отец сломавшей позвоночник на батуте девочки не винит руководство центра в случившемся

Отец шестилетней девочки, которая серьезно пострадала во время прыжков на батутах в Петербурге, назвал инцидент несчастным случаем. Мужчина не винит никого в происшествии, в том числе и руководство развлекательного центра. Об этом ФАН сообщил информированный источник.

Согласно его данным, малышка неудачно перекувыркнулась в воздухе и приземлилась головой вниз. Пострадавшую госпитализировали. Медики диагностировали у юной пациентки закрытый компрессионный перелом двух позвонков.

Проводится проверка. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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