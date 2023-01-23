Полиция задержала безработного украинца с боевыми патронами в Люберцах

В Люберцах сотрудники полиции задержали иностранца с патронами. За незаконный оборот боеприпасов в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщил Telegram-канал Shot.
Ночью несколько силовиков занимались патрулированием. Их увидел прохожий и сразу же свернул в другую сторону. Полицейским показалось подозрительным такое поведение. Они догнали мужчину и попросили документы.
Гражданин заявил, что приехал из Львовской области, он нигде не трудоустроен. Выяснилось, что и регистрации у пешехода тоже не было. Мужчина далее подчеркнул, что ничего противозаконного у него при себе нет. Полицейские провели досмотр и обнаружили у него 22 патрона.