Полиция задержала безработного украинца с боевыми патронами в Люберцах

Гражданин заявил, что приехал из Львовской области, он нигде не трудоустроен. Выяснилось, что и регистрации у пешехода тоже не было. Мужчина далее подчеркнул, что ничего противозаконного у него при себе нет. Полицейские провели досмотр и обнаружили у него 22 патрона.