Самарцам рассказали о правилах выбора «незамерзайки» для машины

Водителям часто приходится делать выбор при покупке стеклоомывателей для авто. О том, как их следует выбирать, рассказали в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.
Как пишет информационный портал sovainfo.ru, в первую очередь нужно посмотреть на содержание метанола в «незамерзайке»: он не должен превышать 0,05 %, отмечают эксперты. В современные стеклоомывающие средства добавляют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли, а, кроме того, красители и ароматизаторы.
По словам специалистов, изопропиловый спирт обладает резким запахом, но он не токсичен для человека, в отличии от некачественных стеклоомывателей, которые могут содержать ничем не пахнущий метиловый спирт. Однако этот спирт является сильнейшим ядом, оказывает влияние на нервную и сердечно-сосудистую системы, зрение. При длительном воздействии он весьма токсичен. А после приема внутрь всего 5-10 мл метилового спирта пропадет зрение, 30 мл смертельны для человека, предупредили в региональном Роспотребнадзоре.