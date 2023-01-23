Самарцам рассказали о правилах выбора «незамерзайки» для машины

По словам специалистов, изопропиловый спирт обладает резким запахом, но он не токсичен для человека, в отличии от некачественных стеклоомывателей, которые могут содержать ничем не пахнущий метиловый спирт. Однако этот спирт является сильнейшим ядом, оказывает влияние на нервную и сердечно-сосудистую системы, зрение. При длительном воздействии он весьма токсичен. А после приема внутрь всего 5-10 мл метилового спирта пропадет зрение, 30 мл смертельны для человека, предупредили в региональном Роспотребнадзоре.