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Алексей Панин оскорбил Хабенского, уволившего Назарова из МХТ

Шоу-бизнес
Алексей Панин оскорбил Хабенского, уволившего Назарова из МХТ

Уехавший в Испанию актер Алексей Панин оскорбительно высказался о директоре Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Константине Хабенском, который уволил актера Дмитрия Назарова.

Панин заявил, что не знает, как объяснить решение Хабенского. Актер гневно высказался о директоре МХТ и назвал его абсолютным мерзавцем.

«Константин находится во главе театра МХТ, видимо, его сильно держат за одно место… Либо ему так выгодно», — заявил Панин на YouTube.

Назаров долгое время негативно высказывался в адрес России. Вместе со своей супругой Ольгой Васильевой он записывал ролики, в который критиковал страну. В Сети предполагают, что Хабенский принял решение об увольнении актера из-за его позиции. На сторону директора встали многие культурные деятели.
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