Алексей Панин оскорбил Хабенского, уволившего Назарова из МХТ

Назаров долгое время негативно высказывался в адрес России. Вместе со своей супругой Ольгой Васильевой он записывал ролики, в который критиковал страну. В Сети предполагают, что Хабенский принял решение об увольнении актера из-за его позиции. На сторону директора встали многие культурные деятели.