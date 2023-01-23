Алексей Панин оскорбил Хабенского, уволившего Назарова из МХТ

Уехавший в Испанию актер Алексей Панин оскорбительно высказался о директоре Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Константине Хабенском, который уволил актера Дмитрия Назарова.
Панин заявил, что не знает, как объяснить решение Хабенского. Актер гневно высказался о директоре МХТ и назвал его абсолютным мерзавцем.
«Константин находится во главе театра МХТ, видимо, его сильно держат за одно место… Либо ему так выгодно», — заявил Панин на YouTube.
Назаров долгое время негативно высказывался в адрес России. Вместе со своей супругой Ольгой Васильевой он записывал ролики, в который критиковал страну. В Сети предполагают, что Хабенский принял решение об увольнении актера из-за его позиции. На сторону директора встали многие культурные деятели.